Informations pratiques

Béziers

AHMED SEHLAOUI A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

7 rue d’Austerlitz Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Ahmed Sehlaoui transforme le métal en œuvres uniques. Découvrez son savoir-faire de ferronnier d’art et échangez avec lui.

Depuis l’âge de 13 ans, Ahmed Sehlaoui entretient une relation passionnée avec le métal. Formé au Maroc auprès de son père, il perpétue un savoir-faire familial transmis de génération en génération, tout en faisant de la ferronnerie un véritable langage artistique.

Sous ses mains, la ferraille se transforme, se courbe et devient sculpture. Chaque pièce, façonnée à la main, est unique et révèle un subtil équilibre entre la force du métal, la précision du geste et la liberté de l’imagination.

Rencontre avec l’artiste autour de son métier, de ses techniques et de son savoir-faire. .

7 rue d’Austerlitz Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 66 53 05 99

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English :

Ahmed Sehlaoui transforms metal into one-of-a-kind works of art. Discover his expertise as an artistic metalworker and chat with him.

L’événement AHMED SEHLAOUI A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34