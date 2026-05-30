AIDE AUX DEVOIRS Montpellier
mardi 20 octobre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
AIDE AUX DEVOIRS
Médiathèque Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30
Présentez vous à la médiathèque Pierresvives, un intervenant sera présent pour vous aider dans différentes matières et vous donner des conseils méthodologiques. Des collections et des ressources en ligne seront également mises à disposition. .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
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English :
L’événement AIDE AUX DEVOIRS Montpellier a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 PIERRESVIVES
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