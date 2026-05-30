Informations pratiques

Montpellier

AIDE AUX DEVOIRS

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30

Présentez vous à la médiathèque Pierresvives, un intervenant sera présent pour vous aider dans différentes matières et vous donner des conseils méthodologiques. Des collections et des ressources en ligne seront également mises à disposition. .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement AIDE AUX DEVOIRS Montpellier a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 PIERRESVIVES