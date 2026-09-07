Aimer, dit-elle – Bohème / Traviata : Diptyque, Théâtre Le Grenier, Bougival

Informations pratiques

Aimer, dit-elle – Bohème / Traviata : Diptyque Dimanche 22 novembre, 16h00 Théâtre Le Grenier Yvelines

Plein tarif : 19 €

Tarif réduit : 15 €

Tarif jeune : 9,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-22T16:00:00+01:00 – 2026-11-22T19:30:00+01:00

Fin : 2026-11-22T16:00:00+01:00 – 2026-11-22T19:30:00+01:00

De Giacomo Puccini et Guiseppe Verdi

Durée : 3h30

Par la compagnie Lyricando

Mise en scène de Carmelo Agnello

Piano & Direction musicale de Virginie Martineau

Avec

Marie Anaf

Elisabeth Montabone

Antonel Boldan

Daniele Nutarelli

Alexandre Artemenko

Amélie Robins

Jean Marquès

Alexis Mars

Olivier Neveux

Stanislav Pavilek

Le choeur d’enfants du conservatoire à rayonnement départemental de Montreuil

Virginie Martineau

Deux monuments du répertoire lyrique italien (La Traviata de Giuseppe Verdi et La Bohème de Giacomo Puccini) sont mis en regard et nous livrent une vision de la femme à la fois originale et poignante, une vision qui relaie et alimente plus que jamais nos questionnements d’aujourd’hui.

« Paris. Violetta, Mimi… Une même destinée tragique lie deux femmes atteintes d’une même maladie mortelle mais qui sont avant tout les victimes d’un amour contrarié.

Quand elles disent qu’elles aiment, toutes deux expriment une grandeur d’âme qui rachète l’humanité tout entière en lui rendant une dignité. C’est sans doute pour cela que la mort qui les propulse au rang d’héroïnes tragiques nous arrache des larmes en même temps qu’elle nous procure une jouissance extrême. »

Avec le soutien du Théâtre de l’Epée de Bois à la Cartoucherie de Vincennes, du Théâtre Le Grenier à Bougival, de l’Espace Maurice Béjard à Puiseux en-France, du Conservatoire Maurice Ravel à Levallois-Perret, du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Montreuil et de la MJC des Hauts-de-Belleville.

Théâtre Le Grenier 7, rue du Général Leclerc – 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 69 03 03 https://www.theatre-bougival.fr https://www.facebook.com/theatrelegrenierbougival;https://www.instagram.com/theatrelegrenier/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-BOUGIVAL-33668-0.wb?REFID=PngNAAAAAAAAAAAASAA »}] Situé au 7, rue du Général Leclerc à Bougival, le Théâtre Le Grenier est un lieu dédié au spectacle vivant par excellence. La programmation regroupe du théâtre mais aussi de la magie, des courts-métrages, des concerts… Au plaisir de vous accueillir !

Opéra de Giacomo Puccini et Guiseppe Verdi. Par la compagnie Lyricando et le chœur d’enfants du conservatoire à rayonnement départemental de Montreuil. Mise en scène de Carmelo Agnello. opéra musique