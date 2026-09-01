Villa Viardot Masterclasse Le Piano de Robert Schumann avec Françoise Thinat Villa Viardot Bougival
vendredi 25 septembre 2026 · Villa Viardot · Bougival
Informations pratiques
Bougival
Villa Viardot Masterclasse Le Piano de Robert Schumann avec Françoise Thinat
Villa Viardot 14-16 rue Ivan Tourgueneff Bougival Yvelines
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 11:00:00
fin : 2026-09-25 18:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Assistez à une masterclasse exceptionnelle consacrée à l’interprétation de l’œuvre pour piano de Robert Schumann, animée par la pianiste Françoise Thinat, spécialiste de la tradition pianistique française.
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Villa Viardot 14-16 rue Ivan Tourgueneff Bougival 78380 Yvelines Île-de-France +33 6 70 20 67 34 agbizetdirection@gmail.com
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English : Villa Viardot Masterclass: ‘Robert Schumann’s Piano Works’ with Françoise Thinat
Join us for an exceptional masterclass on the interpretation of Robert Schumann’s piano works, led by pianist Françoise Thinat, a specialist in the French piano tradition.
L’événement Villa Viardot Masterclasse Le Piano de Robert Schumann avec Françoise Thinat Bougival a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc
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