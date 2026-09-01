Villa Viardot Masterclasse Le Piano de Robert Schumann avec Françoise Thinat Villa Viardot Bougival

Informations pratiques

Bougival

Villa Viardot Masterclasse Le Piano de Robert Schumann avec Françoise Thinat

Villa Viardot 14-16 rue Ivan Tourgueneff Bougival Yvelines

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 11:00:00

fin : 2026-09-25 18:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Assistez à une masterclasse exceptionnelle consacrée à l’interprétation de l’œuvre pour piano de Robert Schumann, animée par la pianiste Françoise Thinat, spécialiste de la tradition pianistique française.

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Villa Viardot 14-16 rue Ivan Tourgueneff Bougival 78380 Yvelines Île-de-France +33 6 70 20 67 34 agbizetdirection@gmail.com

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English : Villa Viardot Masterclass: ‘Robert Schumann’s Piano Works’ with Françoise Thinat

Join us for an exceptional masterclass on the interpretation of Robert Schumann’s piano works, led by pianist Françoise Thinat, a specialist in the French piano tradition.

L’événement Villa Viardot Masterclasse Le Piano de Robert Schumann avec Françoise Thinat Bougival a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc