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AGENDA · Bougival

Villa Viardot Masterclasse Le Piano de Robert Schumann avec Françoise Thinat Villa Viardot Bougival

vendredi 25 septembre 2026 · Villa Viardot · Bougival

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Villa Viardot
Adresse
14-16 rue Ivan Tourgueneff
Ville
78380 Bougival
Département
Yvelines
Tarif
20 20 20

Bougival

Villa Viardot Masterclasse Le Piano de Robert Schumann avec Françoise Thinat

Villa Viardot 14-16 rue Ivan Tourgueneff Bougival Yvelines

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 11:00:00
fin : 2026-09-25 18:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Assistez à une masterclasse exceptionnelle consacrée à l’interprétation de l’œuvre pour piano de Robert Schumann, animée par la pianiste Françoise Thinat, spécialiste de la tradition pianistique française.
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Villa Viardot 14-16 rue Ivan Tourgueneff Bougival 78380 Yvelines Île-de-France +33 6 70 20 67 34  agbizetdirection@gmail.com

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English : Villa Viardot Masterclass: ‘Robert Schumann’s Piano Works’ with Françoise Thinat

Join us for an exceptional masterclass on the interpretation of Robert Schumann’s piano works, led by pianist Françoise Thinat, a specialist in the French piano tradition.

L’événement Villa Viardot Masterclasse Le Piano de Robert Schumann avec Françoise Thinat Bougival a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc

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