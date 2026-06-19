AIMER ÊTRE AIMÉ, MADELEINE LOUARN / BERNARDO MONTET TNB, salle Gabily Rennes 17 – 21 novembre Ille-et-Vilaine

Madeleine Louarn propose, à travers la rencontre des 6 interprètes de la troupe Catalyse et les 20 élèves de l’École du TNB, d’explorer « l’infatigable engagement d’aimer ».

Madeleine Louarn propose, à travers la rencontre des 6 interprètes de la troupe Catalyse et les 20 élèves de l’École du TNB, d’explorer « l’infatigable engagement d’aimer ».

Au plus proche de l’imaginaire et de l’inspiration des 26 interprètes, ils ont, pas à pas élaboré ensemble cette pièce. L’acte d’aimer est un évènement, un mouvement qui intensifie l’existence et qui engage tout l’être. Aimer n’est pas seulement une affaire de couple, c’est aussi le social et le politique qui influent sur notre intimité. Aimer c’est agir ensemble pour faire advenir quelque chose du futur. Par cette plongée dans la vie, il y a la volonté d’ouvrir un espace de lucidité critique pleine de joies, de risques, d’aventures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-17T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-21T16:30:00.000+01:00

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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4217

TNB, salle Gabily rue jean-marie huchet Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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