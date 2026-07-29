Aïoli traditionnel des fêtes d’Istres Centre-ville d’Istres Istres

Informations pratiques

Istres

Aïoli traditionnel des fêtes d’Istres

Samedi 1er août 2026 à partir de 12h. Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 12:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Aïoli traditionnel des fêtes d’Istres samedi 1er août à 12h sur les allées Jean-Jaurès

Aïoli complet réalisé dans la pure tradition provençale avec animation musicale.

Inscription obligatoire à l’office de Tourisme



⇒ Vos autres rdv des fêtes d’Istres



Vendredi 31 juillet

À partir de 18H Challenge Louis Berle

Tournoi amical organisé par la Société des Jouteurs Istréens.

Gratuit

Étang de l’Olivier

Société des Jouteurs Istréens 07 83 75 47 53



À 20h30- Spectacle équestre

Plongez dans l’univers envoûtant du Gonzalez Horse Show, où grâce, puissance et complicité s’unissent pour offrir un spectacle inoubliable.

Ici, les chevaux sont les véritables artistes dorés, élégants, magnifiquement présentés, ils évoluent avec une douceur féline et une précision fascinante.

Gratuit, tout public

Arènes du Palio



Samedi 1er août

De 10h À 13h Défi des jouteurs

Défi de joutes ouvert aux amateurs, organisé par la Société des Jouteurs Istréens.

Gratuit

Étang de l’Olivier

Société des Jouteurs Istréens 07 83 75 47 53



À 10h Défilé et danse provençale avec Lou Trelus

Spectacle de danse provençale.

Boulevard de la République et Aristide Briand



À 10h30 Défilé équestre avec le Gonzalez Horse Show

Centre-ville



À 11h Abrivado avec le Toro Club Istréen

Journée traditionnelle du Toro Club Istréen

Toro Club Istréen 06 83 88 45 38

Centre-ville



À 17h Course camarguaise

Journée traditionnelle du Toro Club Istréen

Tarif 10 €

Toro Club Istréen 06 83 88 45 38

Arènes du Palio



À 17h Pijette aux Fêtes d’Istres

Jeux & galéjades

Avec Pijette et Compagnie, petits et grands pourront participer à une série de défis ludiques mêlant adresse, rapidité et esprit d’équipe, dans une ambiance festive et intergénérationnelle.

Temps fort incontournable le grand concours de lancer d’espadrilles !

Centre-ville



À 18h30 Course de garçons de café

Élégance, adresse et bonne humeur au programme avec les cafetiers istréens !

Centre-ville Office de Tourisme



À 21h30 Concert A-Live Music

Hommage à Mickael Jackson / Pop-Funk

Le groupe A-Live Music vous proposera deux heures de show une 1ère partie consacrée à Michael Jackson, un show live intense, moderne pour faire vivre l’héritage du Roi de la Pop. Une deuxième partie avec un répertoire Pop et Funk pour continuer à chanter et danser toute la soirée

Un spectacle unique, intense et inoubliable.

Centre-ville Scène allées Jean Jaurès



Dimanche 2 août

À 22h30 Spectacle de clôture des Fêtes d’Istres À bord de l’ISS

Les Fêtes d’Istres se termineront en beauté par un feu d’artifice unique et inédit accompagné de 300 drones !

Esplanade Charles-De-Gaulle .

Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00

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English :

Traditional Aïoli dancing with musical entertainment during the Istres festivities on the allées Jean-Jaurès.

L’événement Aïoli traditionnel des fêtes d’Istres Istres a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme d’Istres