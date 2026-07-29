Aïoli traditionnel des fêtes d’Istres Centre-ville d’Istres Istres
samedi 1 août 2026 · Centre-ville d'Istres · Istres
Informations pratiques
Istres
Aïoli traditionnel des fêtes d’Istres
Samedi 1er août 2026 à partir de 12h. Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 12:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Aïoli traditionnel des fêtes d’Istres samedi 1er août à 12h sur les allées Jean-Jaurès
Aïoli complet réalisé dans la pure tradition provençale avec animation musicale.
Inscription obligatoire à l’office de Tourisme
⇒ Vos autres rdv des fêtes d’Istres
Vendredi 31 juillet
À partir de 18H Challenge Louis Berle
Tournoi amical organisé par la Société des Jouteurs Istréens.
Gratuit
Étang de l’Olivier
Société des Jouteurs Istréens 07 83 75 47 53
À 20h30- Spectacle équestre
Plongez dans l’univers envoûtant du Gonzalez Horse Show, où grâce, puissance et complicité s’unissent pour offrir un spectacle inoubliable.
Ici, les chevaux sont les véritables artistes dorés, élégants, magnifiquement présentés, ils évoluent avec une douceur féline et une précision fascinante.
Gratuit, tout public
Arènes du Palio
Samedi 1er août
De 10h À 13h Défi des jouteurs
Défi de joutes ouvert aux amateurs, organisé par la Société des Jouteurs Istréens.
Gratuit
Étang de l’Olivier
Société des Jouteurs Istréens 07 83 75 47 53
À 10h Défilé et danse provençale avec Lou Trelus
Spectacle de danse provençale.
Boulevard de la République et Aristide Briand
À 10h30 Défilé équestre avec le Gonzalez Horse Show
Centre-ville
À 11h Abrivado avec le Toro Club Istréen
Journée traditionnelle du Toro Club Istréen
Toro Club Istréen 06 83 88 45 38
Centre-ville
À 17h Course camarguaise
Journée traditionnelle du Toro Club Istréen
Tarif 10 €
Toro Club Istréen 06 83 88 45 38
Arènes du Palio
À 17h Pijette aux Fêtes d’Istres
Jeux & galéjades
Avec Pijette et Compagnie, petits et grands pourront participer à une série de défis ludiques mêlant adresse, rapidité et esprit d’équipe, dans une ambiance festive et intergénérationnelle.
Temps fort incontournable le grand concours de lancer d’espadrilles !
Centre-ville
À 18h30 Course de garçons de café
Élégance, adresse et bonne humeur au programme avec les cafetiers istréens !
Centre-ville Office de Tourisme
À 21h30 Concert A-Live Music
Hommage à Mickael Jackson / Pop-Funk
Le groupe A-Live Music vous proposera deux heures de show une 1ère partie consacrée à Michael Jackson, un show live intense, moderne pour faire vivre l’héritage du Roi de la Pop. Une deuxième partie avec un répertoire Pop et Funk pour continuer à chanter et danser toute la soirée
Un spectacle unique, intense et inoubliable.
Centre-ville Scène allées Jean Jaurès
Dimanche 2 août
À 22h30 Spectacle de clôture des Fêtes d’Istres À bord de l’ISS
Les Fêtes d’Istres se termineront en beauté par un feu d’artifice unique et inédit accompagné de 300 drones !
Esplanade Charles-De-Gaulle .
Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00
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English :
Traditional Aïoli dancing with musical entertainment during the Istres festivities on the allées Jean-Jaurès.
L’événement Aïoli traditionnel des fêtes d’Istres Istres a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme d’Istres
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