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Aïon • Association Origami Théâtre de Cusset Cusset

mercredi 9 décembre 2026 · Théâtre de Cusset · Cusset

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Théâtre de Cusset
Adresse
Place Victor-Hugo
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif
5 5 5

Cusset

Aïon • Association Origami

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 18:00:00
fin : 2026-12-09 18:35:00

Date(s) :
2026-12-09

Et si on pouvait jouer avec le temps ? Le faire courir, le ralentir, l’arrêter un instant… Avec Aïon, Gilles Baron imagine un drôle de voyage où trois artistes explorent le temps comme un immense terrain de jeu.
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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45  culture@ville-cusset.fr

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English :

What if we could play with time? Make it speed up, slow down, or stop for a moment? With A%EFon, Gilles Baron imagines a whimsical journey in which three artists explore time as if it were a vast playground.

L’événement Aïon • Association Origami Cusset a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations

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