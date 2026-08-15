Aïon • Association Origami Théâtre de Cusset Cusset
mercredi 9 décembre 2026 · Théâtre de Cusset · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Aïon • Association Origami
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 18:00:00
fin : 2026-12-09 18:35:00
Date(s) :
2026-12-09
Et si on pouvait jouer avec le temps ? Le faire courir, le ralentir, l’arrêter un instant… Avec Aïon, Gilles Baron imagine un drôle de voyage où trois artistes explorent le temps comme un immense terrain de jeu.
.
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What if we could play with time? Make it speed up, slow down, or stop for a moment? With A%EFon, Gilles Baron imagines a whimsical journey in which three artists explore time as if it were a vast playground.
L’événement Aïon • Association Origami Cusset a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations
À voir aussi à Cusset (Allier)
- Concert • LIPS Square René-Bardet Cusset 15 août 2026
- Concert • Ensemble Parchemins Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset 18 août 2026
- Ciné plein air • Lilo & Stitch Cusset 19 août 2026
- Raconte-moi l’Histoire • Contes d’orient Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset 20 août 2026
- Ciné plein air • Dragons Cusset 26 août 2026