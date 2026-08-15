Aïon • Association Origami Théâtre de Cusset Cusset

Informations pratiques

Cusset

Aïon • Association Origami

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 18:00:00

fin : 2026-12-09 18:35:00

Date(s) :

2026-12-09

Et si on pouvait jouer avec le temps ? Le faire courir, le ralentir, l’arrêter un instant… Avec Aïon, Gilles Baron imagine un drôle de voyage où trois artistes explorent le temps comme un immense terrain de jeu.

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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

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English :

What if we could play with time? Make it speed up, slow down, or stop for a moment? With A%EFon, Gilles Baron imagines a whimsical journey in which three artists explore time as if it were a vast playground.

L’événement Aïon • Association Origami Cusset a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations