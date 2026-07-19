Air d’opéras Italiens Église Saint-Merry Paris

Informations pratiques

Bertrand Giraud

Bertrand Giraud, lauréat de concours internationaux, est un pianiste renommé qui se produit en soliste, en récital et avec orchestre dans les plus grandes salles mondiales. Il est également un partenaire de musique de chambre très recherché, ainsi que jury et directeur artistique de nombreux événements musicaux.

Diplômé des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris et de Genève avec les plus hautes distinctions en piano et musique de chambre, il a complété sa formation par des masterclasses auprès de prestigieux musiciens tels qu’András Schiff, Bruno Canino et Paul Serkin, et a été influencé par des rencontres artistiques avec des personnalités comme Christian Zerah et Aldo Ciccolini. Son parcours varié et son expérience avec des orchestres internationaux tels que les philharmoniques de Lodz, Lublin, et Teplice, ainsi que son travail avec des musiciens comme Pierre Amoyal et Sophie Koch, témoignent de sa polyvalence.

Il est également actif dans la création musicale contemporaine, ayant récemment collaboré avec le Quatuor Monticelli et Frédéric Chatoux pour la création d’Al ver mis horas de fiebre de Martin Kutnowski. Parallèlement à sa carrière de concertiste, il occupe le poste de professeur de piano au CRD du Raincy depuis plusieurs années et donne des masterclasses dans des institutions renommées telles que l’Université de Musique de Pristina, le Conservatoire Supérieur du Liban et l’Université Yonsei de Séoul.

Au fil des ans, Bertrand Giraud a enregistré 25 CD pour des labels tels qu’Anima-records, Erol et Maguelone, où il explore un répertoire allant du classique aux œuvres moins connues, y compris des premières mondiales. Ces enregistrements ont été salués par la critique pour leur profondeur musicale et leur originalité.

https://www.bertrandgiraud.net/

Silvia Di Falco

Silvia Di Falco est une chanteuse lyrique au talent unanimement reconnu. Elle a obtenu en 2004 son diplôme avec les plus hautes distinctions à l’Institut musical « V. Bellini » de Catane. Après l’obtention de ce diplôme, elle a poursuivi sa formation en obtenant une spécialisation académique de troisième cycle au Conservatoire « G. B. Martini » de Bologne. Elle a perfectionné sa technique vocale auprès de plusieurs des plus grands maîtres internationaux, parmi lesquels William Matteuzzi, Raina Kabaivanska, Renato Francesconi, R. Maragliano, Elio Battaglia et Luciana Serra, qui ont accompagné son développement artistique et professionnel.

Elle fait ses débuts en 2004 à Catane dans l’opéra Lo Frate ‘Nnamorato de Giovanni Battista Pergolesi, où elle interprète le rôle de Vannella sous la direction du maestro Cinzia Pennesi. Dès lors, sa carrière prend une dimension internationale, lui valant les éloges de la critique et du public grâce à la puissance de sa voix et à son charisme scénique.

Au cours de sa carrière, elle a eu l’occasion de se produire dans de nombreux lieux prestigieux à travers le monde, notamment dans le New Jersey et en Floride aux États-Unis, au Panama, en Égypte, en Pologne, au Mexique, en France, en Allemagne, en Espagne, en Finlande, en Turquie, en Macédoine et en Croatie. Elle a reçu le Prix du Public lors du VIe Concours international « Voci per l’Opera e l’Operetta Carlos Gomes » à Turin, récompensant son exceptionnelle présence scénique et ses qualités d’interprétation.

Dans le répertoire lyrique, elle a incarné des rôles majeurs : Adina dans L’Élixir d’amour de Donizetti au Palazzo Sforzesco de Milan, Musetta et Mimì dans La Bohème de Puccini, Gilda dans Rigoletto de Verdi, Lauretta dans Gianni Schicchi de Puccini, la Comtesse et Susanna dans Les Noces de Figaro de Mozart, ainsi que Violetta dans La Traviata de Verdi. Elle s’est produite sur les scènes de théâtres prestigieux tels que le Teatro Nuovo Giovanni da Udine, le Teatro Comunale de Monfalcone, le Teatro Gustavo Modena de Palmanova, le Teatro Jenco de Viareggio et le Château de Miramare à Trieste. Son interprétation de Rosina dans Le Barbier de Séville et de Giulia dans La Scala di Seta de Rossini, ainsi que sa participation à de nombreux récitals et concerts en tant que soliste, ont confirmé son talent exceptionnel.

Parallèlement à sa carrière lyrique, elle mène une intense activité de concertiste et a eu le privilège de se produire comme soliste dans d’importantes œuvres chorales, notamment la Fantaisie chorale de Beethoven avec l’Orchestre lyrique-symphonique du Teatro del Giglio. Sa carrière l’a également conduite à participer à des événements prestigieux, tels que des concerts à la Galerie nationale « Palazzo Spinola » de Gênes et lors de la Fête de la République à l’Ambassade d’Italie à Abou Dhabi, où elle a représenté avec fierté la culture italienne à l’étranger.

Au-delà de sa carrière d’interprète, Silvia Di Falco assume également des responsabilités de direction artistique. Elle organise des événements d’envergure internationale tels que la saison lyrique « Italian Opera Taormina », le « Taormina International Music Festival » et le « Festival international d’orgue de Sicile ».

Sa passion pour la musique fait d’elle une personnalité de référence également dans le domaine de l’organisation culturelle, où elle œuvre à promouvoir la qualité et la visibilité de la culture musicale sicilienne.

Au fil des années, elle a reçu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le prix « Femme de l’Année » (2016-2017), décerné par l’Inner Wheel District Sicile-Calabre, ainsi que le « Musica ai Lions Day Awards » (2016-2017), récompensant son engagement et son dévouement au monde de la musique.

En 2025, sa carrière la conduit de nouveau aux États-Unis pour une série de concerts, comprenant notamment des prestations à l’Université Columbia et au Lincoln Center de New York, consolidant ainsi son statut d’ambassadrice de la musique lyrique italienne dans le monde.

Grâce à une carrière qui s’étend de l’opéra aux concerts, tout en passant par la direction artistique, Silvia Di Falco est une figure de premier plan sur la scène musicale internationale. Elle sait émouvoir le public par l’unicité de sa voix et œuvre avec passion et constance à la promotion de la culture musicale italienne.

Les airs d’opéras Italiens, et des oeuvres du génial Franz Liszt

Le dimanche 30 août 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre avec participation aux frais, merci de prévoir le passage de la quête.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-30T19:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-30T16:00:00+02:00_2026-08-30T18:00:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-30-aout-2026-air-d-op%C3%A9ras-italiens +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/873282279189430?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/873282279189430?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D



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