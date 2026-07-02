Ajna, LE FLOW, Lille
samedi 7 novembre 2026 · LE FLOW · Lille
Informations pratiques
Ajna Samedi 7 novembre, 20h00 LE FLOW Nord
27€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T20:00:00+01:00 – 2026-11-07T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-07T20:00:00+01:00 – 2026-11-07T22:00:00+01:00
Artiste à l’univers sombre et mélodique, Ajna s’est imposé grâce à ses ambiances nocturnes, ses refrains marquants et une direction artistique particulièrement soignée. Au fil de ses sorties, la jeune pépite a forgé une identité forte et suscité un véritable engouement autour de sa musique, notamment avec son projet Boys&Basement sorti en 2023. Il confirme un an plus tard avec Goldmaker, un tournant majeur dans son parcours, accompagné d’une première tournée marquée par de nombreuses dates complètes, dont une Gaîté Lyrique retentissante, sold out en seulement trois jours. Après plus d’un an de teasing, d’extraits et de visuels, il s’apprête aujourd’hui à dévoiler Antidote, un projet particulièrement attendu, qui témoigne de l’évolution artistique d’Ajna. Entre énergie brute, mélancolie et morceaux taillés pour la scène, il affirme plus que jamais sa volonté d’installer durablement son univers dans le paysage musical français.
LE FLOW 1 Rue de Fontenoy, 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tumetonnesprod.trium.fr/fr/t/-/event/68291 »}]
Retrouvez Ajna sur la scène du Flow de Lille le 07 novembre 2026 ! rap concert
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