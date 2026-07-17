AJNA, Rock School Barbey, Bordeaux

Informations pratiques

AJNA Jeudi 29 octobre, 20h30 Rock School Barbey Gironde

TARIF UNIQUE : 24,48€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T20:30:00+01:00 – 2026-10-29T23:30:00+01:00

Fin : 2026-10-29T20:30:00+01:00 – 2026-10-29T23:30:00+01:00

Ajna façonne un univers sombre et sensible, porté par des productions aériennes, des refrains immédiats et une direction artistique pensée dans les moindres détails. Avec Boys & Basement, puis Goldmaker, il a progressivement rassemblé autour de lui un public fidèle, sensible à cette musique qui oscille entre fragilité et intensité. Après de longs mois d’attente, d’extraits distillés et de visuels énigmatiques, Ajna ouvre désormais une nouvelle page avec Before the Antidote. Plus affirmé, plus ample, le projet laisse apparaître une évolution nette dans son écriture comme dans sa manière d’habiter les morceaux pensés pour résonner en live, tout en s’inscrivant dans une œuvre cohérente, personnelle et profondément générationnelle. Sur scène, cette intensité prend toute sa mesure : une plongée sensible dans un univers où l’on se perd autant que l’on se retrouve.

Dernier album : Before the Antidote, 2025, Antarch

En co-production avec la Rock School Barbey

Rock School Barbey 18 cours Barbey, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/ajna-29102026-1930 »}]

Entre mélodies nocturnes, émotions à vif et esthétique minutieusement travaillée, Ajna construit une musique immersive, où la mélancolie rencontre l’énergie du live et des nuits qui débordent.