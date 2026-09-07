AKI | Tournée internationale du Festival international du film sur l’art 2026, Centre culturel canadien, Paris

Informations pratiques

AKI | Tournée internationale du Festival international du film sur l’art 2026 Mardi 29 septembre, 20h00 Centre culturel canadien Paris

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T20:00:00+02:00 – 2026-09-29T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-29T20:00:00+02:00 – 2026-09-29T21:30:00+02:00

À la veille de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation au Canada, rendant hommage aux enfants disparus, aux victimes et aux personnes survivantes des pensionnats, ainsi qu’à leurs famille et communauté, le centre culturel canadien vous invite à découvrir le documentaire AKI de Darlene Nasponse, cinéaste Anishinaabe, originaire du nord de l’Ontario. Ce documentaire a été présenté en compétition nationale – longs métrages lors de la 44eme édition du Festival International du Film sur l’Art de Montréal (FIFA).

Le documentaire AKI sera précédé de la projection du court métrage Nuuhkuum uumichiwaapim (Le tipi de ma grand-mère) de Lindsay Chewanish, cinéaste Cree, originaire de la région du Nord-du-Québec.

Au programme ( 90 minutes) :

Nuuhkuum uumichiwaapim (Le tipi de ma grand-mère)

de Lindsay Chewanish

Canada / 2025 / 4 min / Sans dialogue

Présenté en sélection officielle – courts métrages au FIFA 2026, Nuuhkuum uumichiwaapim est une immersion sensorielle et tactile dans le tipi d’une grand-mère. Dans un temps suspendu, la caméra accompagne ses gestes en écho à des souvenirs de vie sous le tipi, et capte la douceur du quotidien, la joie de cuisiner et le passage du temps.

Aki

de Darlene Naponse

Canada / 2025 / 85 min / Sans dialogue

AKI (Anishinaabemowin pour « terre » ou « sol ») est un documentaire méditatif et visuellement immersif qui se déroule à Atikameksheng Anishnawbek, dans le nord de l’Ontario, au Canada. Tourné au fil des saisons, le film se déroule entièrement sans narration ni dialogue, s’appuyant plutôt sur les textures sonores du vent, de l’eau, de la vie animale et humaine, et des cérémonies pour raconter l’histoire d’un peuple profondément enraciné dans sa terre. Aki a été sélectionné au Toronto International Film Festival 2025 et à imagineNATIVE Film + Media Arts Festival en 2026.

Darlene Naponse est une cinéaste, écrivaine et leadeuse communautaire Anishinaabe originaire d’Atikameksheng Anishnawbek, dans le nord de l’Ontario. Elle a réalisé de nombreux courts métrages, des séries télévisées et cinq longs métrages. Ses deux précédents longs métrages, Falls Around Her (2018) avec Tantoo Cardinal et Stellar (2022) avec Elle-Maija Tailfeathers, ont tous deux étés présentés en première mondiale au Festival international du film de Toronto.

Cette projection s’inscrit dans le cadre de la tournée internationale automnale du FIFA.

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris 75008 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://canada-culture.org/event/aki/ »}]

AKI de Darlene Nasponse, cinéaste Anishinaabe, originaire du nord de l’Ontario. canada autochtone