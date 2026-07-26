SPOT #13 : La Disparition de Josef Mengele • Olivier Guez, Mikaël Chirinian, Benoit Giros Théâtre Paris – Villette PARIS
lundi 7 septembre 2026 · Théâtre Paris - Villette · PARIS
Informations pratiques
Mikael Chirinian et Benoit Giros se confrontent à l’œuvre d’Olivier Guez qui raconte le parcours intérieur de Josef Mengele, « l’Ange de la Mort », afin d’essayer de comprendre pourquoi et comment cet homme a réussi à échapper à la justice en s’exilant en Argentine sous une fausse identité.
Comment un homme ordinaire, jeune médecin ambitieux, peut-il, poussé par une idéologie venimeuse et mortifère, commettre des crimes abjects et les justifier ?
Du lundi 07 septembre 2026 au mardi 08 septembre 2026 :
lundi, mardi
de 20h00 à 21h15
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-07T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-09T00:15:00+02:00
Date(s) : 2026-09-07T20:00:00+02:00_2026-09-07T21:15:00+02:00;2026-09-08T20:00:00+02:00_2026-09-08T21:15:00+02:00
Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS
https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/spot-13/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr
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