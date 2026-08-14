Avant-Première : « Notre Salut », un film d’Emmanuel Marre Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Informations pratiques

Septembre 1940, le régime de Pétain se met en place. Henri Marre, 49 ans, débarque à Vichy sans le sou, sans contact, loin de sa femme et ses enfants. Il voit dans la nouvelle administration l’opportunité de trouver enfin la place qu’il mérite. Dans sa valise, son traité politique édité à compte d’auteur, Notre Salut, où il défend ses convictions patriotiques et ses méthodes d’ingénieur. Son credo : « gagner en efficacité » pour relever la France de la débâcle. Mais peut-être qu’Henri cherche avant tout à fuir sa propre débâcle…

Prix du Scénario Festival de Cannes 2026, Prix Art et Essai Festival de Cannes 2026. Ouverture du BRIFF 2026.

(2026 – France/Belgique – 2h33)

À découvrir en avant-première au CWB|Paris, le film « Notre Salut » en présence d’Emmanuel Marre.

Le lundi 07 septembre 2026

de 20h00 à 22h40

payant

De 3 à 5 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-07T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-08T01:40:00+02:00

Date(s) : 2026-09-07T20:00:00+02:00_2026-09-07T22:40:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles 46, rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/avant-premiere-notre-salut-un-film-d-emmanuel-marre +33153019696 info@cwb.fr



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