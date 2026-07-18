Akim Omiri Contexte Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Akim Omiri Contexte

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-01-23 20:00:00

fin : 2027-01-23 23:00:00

Date(s) :

2027-01-23

Dans son deuxième spectacle, Akim scrute avec sarcasme les questions brûlantes de notre société, explorant des thèmes tels que l’éducation formatée, la “cancel culture” et les théories complotistes. Plus qu’un simple divertissement, ce spectacle s’attaque aux enjeux sociaux de fond.

Avec un rire libérateur, Akim ne se contente pas de survoler les sujets ; il sensibilise, informe et se questionne pour replacer chaque sujet dans son véritable Contexte.

Auteur Akim Omiri, Kaza

Metteur en scène Kaza

Placement libre assis.Tout public

25 .

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

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English :

In his second show, Akim takes a sarcastic look at the burning issues of our society, exploring themes such as rote learning, “cancel culture,” and conspiracy theories. More than just entertainment, this show tackles fundamental social issues.

With liberating humor, Akim doesn’t just skim the surface of these topics; he raises awareness, informs, and questions himself to place each topic in its true context.

Writer: Akim Omiri, Kaza

Director: Kaza

Unreserved seating.

L’événement Akim Omiri Contexte Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH