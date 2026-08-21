ALA.NI, Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale, Montigny-le-Bretonneux

Informations pratiques

ALA.NI Mardi 6 octobre, 20h30 Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T20:30:00+02:00 – 2026-10-06T22:45:00+02:00

Fin : 2026-10-06T20:30:00+02:00 – 2026-10-06T22:45:00+02:00

Née dans l’ouest londonien, au cœur de la diaspora caribéenne, ALA.NI grandit entre les parfums de la cuisine familiale et les basses d’un groupe de reggae-calypso. Choriste pour Blur et Mary J. Blige avant d’affirmer sa voix singulière, elle séduit dès 2015 avec You & I, aux sonorités rétro, puis bouleverse avec ACCA, ode chantée a cappella. Lorsque le monde s’arrête en 2020, elle choisit l’échappée solaire : Jamaïque, Grenade, Barbade. De cette immersion naît Sunshine Music, traversé par l’amour, la nature et la mémoire coloniale. Calypso, bossa et ragga affleurent dans une soul élégante nuancée de jazz. Sur scène, sa voix enchanteresse nous balade dans tous les registres musicaux.

Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Place Georges Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France http://www.theatresqy.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/alani-.htm »}]

ALA.NI revient sur scène avec Sunshine Music, un troisième album né de deux années passées en Jamaïque. La chanteuse londonienne offre une des voix les plus rayonnantes de la soul actuelle.

Jerome Witz