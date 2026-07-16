Visages et territoires : exposition photo, Archives départementales des Yvelines, Montigny-le-Bretonneux

Informations pratiques

Visages et territoires : exposition photo 19 et 20 septembre Archives départementales des Yvelines Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition représentative des fonds conservés aux Archives : photographies de presse, vues aériennes, portraits, reportages scientifiques, chantiers de construction.

Archives départementales des Yvelines 2 avenue de Lunca 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

Exposition représentative des fonds conservés aux Archives : photographies de presse, vues aériennes, portraits, reportages scientifiques, chantiers de construction.

©Archives départementales des Yvelines