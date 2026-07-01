Les collections de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie au fort de Saint-Cyr, Fort de Saint-Cyr – Médiathèque du patrimoine et de la photographie, Montigny-le-Bretonneux

samedi 19 septembre 2026 · Fort de Saint-Cyr - Médiathèque du patrimoine et de la photographie · Montigny-le-Bretonneux

Informations pratiques

Les collections de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie au fort de Saint-Cyr 19 et 20 septembre Fort de Saint-Cyr – Médiathèque du patrimoine et de la photographie Yvelines

Réservation à partir du 7 septembre, groupes de 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Constituées par l’État dès 1851, les collections conservées par la Médiathèque du patrimoine et de la photographie au fort de Saint-Cyr comprennent plusieurs millions de photographies – négatifs, tirages, diapositives, planches-contacts, autochromes, archives papier – provenant de cinq cents photographes, agences ou administrations.

En 1h30 de déambulation guidée à travers les galeries, couloirs et salles voûtées du fort, vous découvrirez les moyens mis en œuvre pour assurer la valorisation du patrimoine photographique de l’État.

Fort de Saint-Cyr – Médiathèque du patrimoine et de la photographie Route du fort de Saint-Cyr 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 01 30 85 68 74 http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr https://twitter.com/mpatrimphoto;https://www.facebook.com/mediathequepatrimoineetphotographie/ [{« type »: « phone », « value »: « 0130856874 »}] Élément remarquable de l’architecture militaire du XIXe siècle, le fort a été construit en 1875 pour la protection de la ville de Paris. Le site est affecté au ministère de la Culture depuis 1982. Les bâtiments abritent aujourd’hui les Archives photographiques de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (direction générale des patrimoines) et servent au stockage et à la conservation de photographies – négatifs souples ou sur plaque de verre, positifs pour projection, tirages… – et d’archives. RER C Saint-Quentin-en-Yvelines ; Transilien, lignes N et U

Visite commentée

©Félix Nadar vers 1870, Ministère de la Culture, Médiathèque du patrimoine et de la photographie