Découverte de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie au fort de Saint-Cyr, Fort de Saint-Cyr – Médiathèque du patrimoine et de la photographie, Montigny-le-Bretonneux

Informations pratiques

Découverte de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie au fort de Saint-Cyr 19 et 20 septembre Fort de Saint-Cyr – Médiathèque du patrimoine et de la photographie Yvelines

L’accès au poste de garde se fait à pied ; il est vivement recommandé aux visiteurs de se garer en amont de la bifurcation vers la MPP. Prévoir de bonnes chaussures et une petite laine…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En cette année de bicentenaire de la photographie, la Médiathèque du patrimoine et de la photographie est dans son élément !

Constituées par l’État dès 1851, les collections conservées par la Médiathèque du patrimoine et de la photographie au fort de Saint-Cyr comprennent plusieurs millions de photographies. Par ses dimensions, sa robustesse et ses caractéristiques thermiques, le fort de Saint-Cyr se prête idéalement à cet usage.

Avec de nouveaux passages ouverts à la visite, le parcours accompagné vous entraînera dans des parties du bâtiement emblématiques de l’achitecture des forts du 19e siècle : galeries, escalier dérobé, tourelle…

Un diaporama vous donnera un aperçu de la diversité des collections conservées.

Durée : 30 à 40 minutes.

NB : Si c’est la photographie qui vous intéresse plus particulièrement, préférez la visite longue sur inscription intitulée « Les collections de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie au fort de Saint-Cyr ».

Fort de Saint-Cyr – Médiathèque du patrimoine et de la photographie Route du fort de Saint-Cyr 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 01 30 85 68 74 http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr https://twitter.com/mpatrimphoto;https://www.facebook.com/mediathequepatrimoineetphotographie/ Élément remarquable de l’architecture militaire du XIXe siècle, le fort a été construit en 1875 pour la protection de la ville de Paris. Le site est affecté au ministère de la Culture depuis 1982. Les bâtiments abritent aujourd’hui les Archives photographiques de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (direction générale des patrimoines) et servent au stockage et à la conservation de photographies – négatifs souples ou sur plaque de verre, positifs pour projection, tirages… – et d’archives. RER C Saint-Quentin-en-Yvelines ; Transilien, lignes N et U

Visite libre

©Félix Nadar vers 1870, Ministère de la Culture, Médiathèque du patrimoine et de la photographie