Visages et territoires : atelier photo, Archives départementales des Yvelines, Montigny-le-Bretonneux

Informations pratiques

Visages et territoires : atelier photo 19 et 20 septembre Archives départementales des Yvelines Yvelines

Gratuit, limité un groupe de 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Atelier de découverte des techniques photographiques en lien avec les fonds et collections des Archives départementales des Yvelines.

Archives départementales des Yvelines 2 avenue de Lunca 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

Atelier de découverte des techniques photographiques en lien avec les fonds et collections des Archives départementales des Yvelines.

©Archives départementales des Yvelines