Alerte aux Archives !, Archives départementales, Montigny-le-Bretonneux

Informations pratiques

Alerte aux Archives ! 19 et 20 septembre Archives départementales Yvelines

Participation libre et gratuite ; nécessite la détention d’un smartphone et le téléchargement gratuit de l’application EVA, les tisseurs du temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Alerte aux Archives !

Des pirates du temps se sont infiltrés aux Archives. Leur objectif : s’emparer de photographies anciennes pour les modifier, effacer les visages de personnages célèbres et les traces de monuments disparus et réécrire l’histoire. À vous de les en empêcher. Une enquête numérique avec l’application EVA Les tisseurs du temps. Des récompenses seront accordées aux meilleurs enquêteurs !

Archives départementales 2 Avenue de Lunca, 78180 Montigny-le-Bretonneux, France Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 0161373630 https://archives.yvelines.fr Les Archives départementales des Yvelines veillent sur les archives publiques et privées pour les rendre accessibles à tous. Gare de St Quentin-en-Yvelines

Jeu « Alerte aux Archives ! »

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