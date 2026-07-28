Les parcours nocturnes d’accrobranches à Accrocamp Accrocamp Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux

Informations pratiques

Les soirées nocturnes chez AccroCamp c’est aussi l’occasion de jouer à se faire frissonner en toute sécurité, idéales pour une sortie en famille ou entre amis. Une fois sur les parcours en hauteur à la tombée de la nuit, privés de votre vue, tous vos sens seront aiguisés pour conserver votre agilité et entendre tous les bruits de la nature qui s’éveille dans l’obscurité.

Pas de panique, la lueur de la lune et les lampes frontales qui vous seront prêtées, vous permettront de ne pas être entièrement à l’aveugle … Sauf si vous souhaitez vivre à fond les sensations de la tyrolienne dans le noir complet ! Rendez-vous le 21 août !

Les parcours restent accessibles selon la taille des participants, exactement comme en journée (les systèmes de lignes de vie continues garantissent une sécurité maximale), avec lampes frontales fournies.

Le parc AccroCamp de Saint-Quentin-en-Yvelines propose lors des vacances scolaires des évènements accrobranche nocturne pour (re)découvrir les parcours aériens sous un nouveau « jour ».

Le vendredi 21 août 2026

de 21h00 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-22T00:00:00+02:00

fin : 2026-08-22T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-21T21:00:00+02:00_2026-08-21T23:00:00+02:00

Accrocamp Saint-Quentin-en-Yvelines Chemin des vents d’ouest 78390 Montigny-le-Bretonneux

https://www.accrocamp.com/parcs-accrobranche/accrocamp-saint-germain-en-laye/



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