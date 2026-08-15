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ALA.NI SALLE NOUGARO Toulouse

jeudi 25 février 2027 · SALLE NOUGARO · Toulouse

Informations pratiques

Début
jeudi 25 février 2027
Fin
jeudi 25 février 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
SALLE NOUGARO
Adresse
20 Chemin de Garric
Ville
31200 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
17.8 17.8 17.8 Tarif réduit

Toulouse

ALA.NI

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 17.8 – 17.8 – EUR
17.8
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-25 20:30:00
fin : 2027-02-25 22:30:00

Date(s) :
2027-02-25

Soul et solaire, la londonienne à la voix d’or présente son dernier album Sunshine Music qui combine touches vintage et accents caribéens, ALA.NI rayonne !
Marquée par une parenthèse de deux ans en Jamaïque, la musicienne signe onze titres à l’élégance intemporelle, imprégnés par la douceur de vivre au cœur d’une nature luxuriante. Reconnue par ses pairs, la chanteuse a notamment été soutenue par Damon Albarn, chanteur et musicien des groupes emblématiques Blur et Gorillaz, qui a fait d’elle sa protégée. 17.8  .

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Soulful and sunny, the London-based artist with the golden voice presents her latest album, *Sunshine Music*, which combines vintage touches with Caribbean accents. ALA.NI shines!

L’événement ALA.NI Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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