ALA.NI SALLE NOUGARO Toulouse
jeudi 25 février 2027 · SALLE NOUGARO · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
ALA.NI
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 17.8 – 17.8 – EUR
17.8
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-25 20:30:00
fin : 2027-02-25 22:30:00
Date(s) :
2027-02-25
Soul et solaire, la londonienne à la voix d’or présente son dernier album Sunshine Music qui combine touches vintage et accents caribéens, ALA.NI rayonne !
Marquée par une parenthèse de deux ans en Jamaïque, la musicienne signe onze titres à l’élégance intemporelle, imprégnés par la douceur de vivre au cœur d’une nature luxuriante. Reconnue par ses pairs, la chanteuse a notamment été soutenue par Damon Albarn, chanteur et musicien des groupes emblématiques Blur et Gorillaz, qui a fait d’elle sa protégée. 17.8 .
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Soulful and sunny, the London-based artist with the golden voice presents her latest album, *Sunshine Music*, which combines vintage touches with Caribbean accents. ALA.NI shines!
L’événement ALA.NI Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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