Tourcoing

ALA.NI

100 Rue de Tournai Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 20:30:00

fin : 2026-12-10 22:00:00

Date(s) :

2026-12-10

Après plusieurs années d’absence, ALA.NI signe un retour éclatant avec Sunshine Music, un album lumineux où se rencontrent soul, jazz, rythmes caribéens et inspirations brésiliennes.

Portée par une voix cristalline et singulière, la chanteuse londonienne tisse des chansons empreintes de douceur, d’élégance et de mélancolie lumineuse. Entre évocations de paysages luxuriants, célébration de la nature et réflexion sur les héritages culturels, Sunshine Music rayonne d’une sensibilité rare.

Après plusieurs années d’absence, ALA.NI signe un retour éclatant avec Sunshine Music, un album lumineux où se rencontrent soul, jazz, rythmes caribéens et inspirations brésiliennes.

Portée par une voix cristalline et singulière, la chanteuse londonienne tisse des chansons empreintes de douceur, d’élégance et de mélancolie lumineuse. Entre évocations de paysages luxuriants, célébration de la nature et réflexion sur les héritages culturels, Sunshine Music rayonne d’une sensibilité rare. .

100 Rue de Tournai Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 53

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English :

After several years away from the spotlight, ALA.NI makes a dazzling comeback with *Sunshine Music*, a luminous album where soul, jazz, Caribbean rhythms, and Brazilian influences come together.

Carried by a crystal-clear and unique voice, the London-based singer weaves songs imbued with gentleness, elegance, and luminous melancholy. Between evocations of lush landscapes, a celebration of nature, and reflections on cultural heritage, *Sunshine Music* radiates a rare sensitivity.

L’événement ALA.NI Tourcoing a été mis à jour le 2026-06-17 par Hauts-de-France Tourisme