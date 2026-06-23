Aladin et la fête des fleurs Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Conte animé par l’association Lire et ÉcrireLaissez-vous transporter par la magie d’un grand classique revisité. Nos jeunes artistes de 6 à 11 ans trépignent d’impatience de vous présenter leur travail : un conte animé qui vous emmènera au pays des mille et une nuits.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/



Afficher la carte du lieu Médiathèque Lisa Bresner et trouvez le meilleur itinéraire

