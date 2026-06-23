Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Aladin et la fête des fleurs Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Aladin et la fête des fleurs Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Aladin et la fête des fleurs Médiathèque Lisa Bresner Nantes samedi 26 septembre 2026.

Lieu : Médiathèque Lisa Bresner

Adresse : 23 Boulevard Emile Romanet

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 – 17:00
Gratuit : oui  Tout public 

Conte animé par l’association Lire et ÉcrireLaissez-vous transporter par la magie d’un grand classique revisité. Nos jeunes artistes de 6 à 11 ans trépignent d’impatience de vous présenter leur travail : un conte animé qui vous emmènera au pays des mille et une nuits.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/


Afficher la carte du lieu Médiathèque Lisa Bresner et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)