Alain Chamfort Noyon

Place Aristide Briand Noyon Oise

Tarif : 30 – 30 – 35

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30

2026-04-30

Chanson | Tout public | Le meilleur de moi-même

Sur scène, accompagné de son pianiste Vincent Bidal et de sa complice de toujours, la chanteuse et animatrice francoaméricaine Valli, il nous partage les anecdotes et grands moments de sa vie son démarrage de carrière comme musicien, notamment au côté de Jacques Dutronc, ses débuts de chanteur avec Claude François, les années Gainsbourg avec qui il fera trois albums, la naissance de ses chansons, les rencontres qui ont marqué sa vie, les succès, les déboires, tout ce qui fait le meilleur de nos vies. Entre confidences et piano, ce rendez-vous inédit remet en lumière ses succès Manureva, Bambou, Chasseur d’Ivoire, Traces de toi, la Fièvre dans le sang, Clara veut la Lune…) et bien d’autres…

Réservation https://billetterie.noyon.fr/ 30 .

Place Aristide Briand Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 93 28 20 theatre-accueil@noyon.fr

