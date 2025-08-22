Noyon et la grande guerre Noyon Oise

Noyon et la grande guerre A pieds Facile

Noyon et la grande guerre Place Bertrand Labarre 60400 Noyon Oise Hauts-de-France

Les Allemands sont à Noyon sont les mots de Clemenceau en août 1915, inquiet de la situation de la cité historique de Saint-

Médard et de Saint-Eloi. De fait dès septembre 1914, la ville est occupée par les troupes Allemandes. L’hôtel de ville et le théâtre sont réquisitionnés, les enseignes et les plaques traduites en allemand. Libéré en 1917, Noyon a ensuite subi les bombardements intensifs des deux camps adverses durant l’offensive allemande du printemps 1918. Détruite à 80%, la reconstruction débute en 1919 pour s’achever au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

English : Noyon et la grande guerre

Médard and Saint-Eloi. In fact, as early as September 1914, the town was occupied by German troops. The town hall and theater were requisitioned, and signs and plaques translated into German. Liberated in 1917, Noyon then came under heavy bombardment from both sides during the German offensive in the spring of 1918. 80% destroyed, reconstruction began in 1919 and was completed in the aftermath of the Second World War.

Deutsch : Noyon et la grande guerre

Médard und Saint-Eloi. Tatsächlich wurde die Stadt bereits im September 1914 von deutschen Truppen besetzt. Das Rathaus und das Theater wurden beschlagnahmt, Schilder und Plaketten ins Deutsche übersetzt. Nach der Befreiung im Jahr 1917 wurde Noyon während der deutschen Offensive im Frühjahr 1918 von beiden gegnerischen Seiten bombardiert. Zu 80% zerstört, begann 1919 der Wiederaufbau, der nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschlossen wurde.

Italiano :

Médard e Saint-Eloi. Infatti, dal settembre 1914, la città era occupata dalle truppe tedesche. Il municipio e il teatro furono requisiti e le insegne e le targhe furono tradotte in tedesco. Liberata nel 1917, Noyon fu poi sottoposta a intensi bombardamenti da entrambe le parti durante l’offensiva tedesca della primavera del 1918. Dopo che l’80% della città fu distrutto, la ricostruzione iniziò nel 1919 e fu completata all’indomani della Seconda Guerra Mondiale.

Español : Noyon et la grande guerre

Médard y Saint-Eloi. En efecto, desde septiembre de 1914, la ciudad estaba ocupada por las tropas alemanas. El ayuntamiento y el teatro fueron requisados y los carteles y placas se tradujeron al alemán. Liberada en 1917, Noyon sufrió intensos bombardeos de ambos bandos durante la ofensiva alemana de la primavera de 1918. Tras la destrucción del 80% de la ciudad, la reconstrucción comenzó en 1919 y finalizó tras la Segunda Guerra Mundial.

