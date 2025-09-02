En attendant le grand soir Noyon

En attendant le grand soir

Place Aristide Briand Noyon Oise

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Cirque et danse | Dès 8 ans | Compagnie Le Doux Supplice

Quelle énergie partagée ! c’est ce que vous ressentirez après avoir participé à ce moment festif. Prenez place autour de la scène, et laissez-vous transporter. Danseurs et acrobates arrivent de partout, explorent tout, leurs corps, leurs limites, leurs danses. Ensemble, ils commencent à tourner et à défier l’équilibre à travers des figures et portés acrobatiques spectaculaires. S’inspirant des danses populaires comme le tango, le rondeau, le rock et autres valses, ces chorégraphies vous invitent, si le coeur vous en dit, à rejoindre le doux vertige de la danse.

Atelier d’expression corporelle en lien avec ce spectacle à retrouver dans l’onglet Ateliers en famille .

Réservation https://billetterie.noyon.fr/

Place Aristide Briand Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 93 28 20 theatre-accueil@noyon.fr

English :

Circus and dance | From age 8 | Compagnie Le Doux Supplice

What shared energy! That’s what you’ll feel after taking part in this festive moment. Take your place around the stage, and let yourself be transported. Dancers and acrobats arrive from all over, exploring their bodies, their limits, their dances. Together, they begin to spin and defy balance in spectacular acrobatic figures and lifts. Inspired by popular dances such as tango, rondeau, rock and waltz, these choreographies invite you, if you feel like it, to join the gentle vertigo of dance.

Body expression workshops linked to this show can be found in the Family workshops section.

Reservations: https://billetterie.noyon.fr/

German :

Zirkus und Tanz | Ab 8 Jahren | Compagnie Le Doux Supplice

Was für eine geteilte Energie! Das ist das Gefühl, das Sie nach der Teilnahme an diesem festlichen Moment haben werden. Nehmen Sie Ihren Platz rund um die Bühne ein und lassen Sie sich mitreißen. Tänzer und Akrobaten kommen von überall her, erforschen alles, ihre Körper, ihre Grenzen, ihre Tänze. Gemeinsam beginnen sie sich zu drehen und das Gleichgewicht durch spektakuläre akrobatische Figuren und Hebefiguren herauszufordern. Die Choreographien sind von populären Tänzen wie Tango, Rondeau, Rock und Walzer inspiriert und laden Sie ein, sich dem sanften Schwindel des Tanzes anzuschließen, wenn Sie Lust dazu haben.

Workshops zum Körperausdruck in Verbindung mit dieser Aufführung finden Sie unter Workshops für Familien .

Reservierung: https://billetterie.noyon.fr/

Italiano :

Circo e danza | Da 8 anni | Compagnie Le Doux Supplice

Che energia condivisa! Ecco cosa proverete dopo aver partecipato a questo momento di festa. Prendete posto intorno al palco e lasciatevi trasportare. Ballerini e acrobati arrivano da ogni dove, esplorando tutto: i loro corpi, i loro limiti, le loro danze. Insieme, iniziano a volteggiare e a sfidare l’equilibrio in spettacolari figure acrobatiche e sollevamenti. Ispirate a danze popolari come il tango, il rondeau, il rock e il valzer, queste coreografie vi invitano, se ne avete voglia, a unirvi alla dolce vertigine della danza.

Per saperne di più su questi laboratori, consultate la sezione Laboratori per famiglie .

Prenotazioni: https://billetterie.noyon.fr/

Espanol :

Circo y danza | A partir de 8 años | Compagnie Le Doux Supplice

Qué energía compartida! Eso es lo que sentirás después de participar en este momento festivo. Ocupa tu lugar alrededor del escenario y déjate transportar. Bailarines y acróbatas llegan de todas partes, explorándolo todo: sus cuerpos, sus límites, sus danzas. Juntos, comienzan a girar y a desafiar el equilibrio en espectaculares figuras acrobáticas y elevaciones. Inspiradas en bailes populares como el tango, el rondeau, el rock o el vals, estas coreografías le invitan, si le apetece, a unirse al suave vértigo de la danza.

Encontrará más información sobre estos talleres en la sección Talleres familiares .

Reservas: https://billetterie.noyon.fr/

