Au pays des fruits rouges Noyon Oise

Spécialité du Noyonnais dès la fin XIXe, la production de fruits rouges déclina après la Grande Guerre, mais framboises et cassis sont toujours à la fête début juillet. Depuis la cathédrale de Noyon, joyau du XIIe, votre périple s’élance vers Crisolles (dont la forteresse disparue aurait appartenu aux Templiers), puis traverse le canal du Nord et le vallon de la Divette.

A speciality of the Noyonnais from the end of the 19th century, the production of red fruit declined after the Great War, but raspberries and blackcurrants are still celebrated at the beginning of July. From Noyon Cathedral, a jewel of the 12th century, your journey begins in the direction of Crisolles (whose disappeared fortress is said to have belonged to the Templars), then crosses the Canal du Nord and the Divette valley.

Die Produktion von roten Früchten, die seit Ende des 19. Jahrhunderts eine Spezialität des Noyonnais sind, ging nach dem Ersten Weltkrieg zurück, aber Himbeeren und schwarze Johannisbeeren werden noch immer Anfang Juli gefeiert. Von der Kathedrale von Noyon, einem Juwel aus dem 12. Jahrhundert, führt Ihre Reise nach Crisolles (dessen verschwundene Festung angeblich den Templern gehörte), dann über den Canal du Nord und das Tal der Divette.

Specialità della regione del Noyonnais dalla fine del XIX secolo, la produzione di frutti rossi è diminuita dopo la Grande Guerra, ma lamponi e ribes nero sono ancora presenti all’inizio di luglio. Dalla cattedrale di Noyon, gioiello del XII secolo, il viaggio conduce a Crisolles (la cui fortezza scomparsa si dice appartenesse ai Templari), per poi attraversare il Canal du Nord e la valle della Divette.

Especialidad de la región de Noyonnais desde finales del siglo XIX, la producción de frutos rojos disminuyó después de la Gran Guerra, pero las frambuesas y las grosellas siguen estando presentes a principios de julio. Desde la catedral de Noyon, una joya del siglo XII, su viaje le llevará a Crisolles (cuya desaparecida fortaleza se dice que perteneció a los templarios), para luego atravesar el Canal del Norte y el valle de la Divette.

