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ALAN AFFICHARD / Fluid Synth Église Saint-Séverin PARIS

ALAN AFFICHARD / Fluid Synth Église Saint-Séverin PARIS

ALAN AFFICHARD / Fluid Synth Église Saint-Séverin PARIS samedi 6 juin 2026.

Lieu : Église Saint-Séverin

Adresse : 1 rue des prêtres Saint-Séverin

Ville : 75005 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Installation musicale

Fluid Synth est une installation sonore composée de pièces en verre et en céramique à travers lesquelles l’air et l’eau sont utilisés pour produire et diffuser du son. Entre fragment archéologique et laboratoire sonore, l’œuvre associe science et artisanat, explorant les diverses utilisations de la terre cuite ainsi que d’outils de laboratoires comme technologies de réfrigération.

À l’instar des filtres et compresseurs d’un synthétiseur modulaire, le son est ici considéré comme un phénomène vibratoire physique qui se propage à des vitesses variées à travers différentes matières, tantôt solides, liquides ou gazeuses. Il s’agit ici d’écouter ce qui résiste à la matière, ce qui s’y perd, ce qui résonne et d’en expérimenter les limites et les points de rupture comme méthode d’écriture musicale et de composition.

Alan Affichard est un artiste multidisciplinaire dont le travail s’articule autour de l’installation et de la performance. S’inspirant de techniques traditionnelles et d’expérimentations scientifiques, il développe des dispositifs sonores et instruments expérimentaux visant à forger de nouvelles méthodes de composition et par conséquent, de nouveaux modes d’écoute.

Avec le soutien d’Art Culture et Foi

Installation sonore composée de pièces en verre et en céramique
Le samedi 06 juin 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

Église Saint-Séverin 1 rue des prêtres Saint-Séverin  75005 PARIS

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