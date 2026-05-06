ALAN AFFICHARD / Fluid Synth Église Saint-Séverin PARIS

Installation musicale

Fluid Synth est une installation sonore composée de pièces en verre et en céramique à travers lesquelles l’air et l’eau sont utilisés pour produire et diffuser du son. Entre fragment archéologique et laboratoire sonore, l’œuvre associe science et artisanat, explorant les diverses utilisations de la terre cuite ainsi que d’outils de laboratoires comme technologies de réfrigération.

À l’instar des filtres et compresseurs d’un synthétiseur modulaire, le son est ici considéré comme un phénomène vibratoire physique qui se propage à des vitesses variées à travers différentes matières, tantôt solides, liquides ou gazeuses. Il s’agit ici d’écouter ce qui résiste à la matière, ce qui s’y perd, ce qui résonne et d’en expérimenter les limites et les points de rupture comme méthode d’écriture musicale et de composition.

Alan Affichard est un artiste multidisciplinaire dont le travail s’articule autour de l’installation et de la performance. S’inspirant de techniques traditionnelles et d’expérimentations scientifiques, il développe des dispositifs sonores et instruments expérimentaux visant à forger de nouvelles méthodes de composition et par conséquent, de nouveaux modes d’écoute.

Avec le soutien d’Art Culture et Foi

Installation sonore composée de pièces en verre et en céramique

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

Église Saint-Séverin 1 rue des prêtres Saint-Séverin 75005 PARIS



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