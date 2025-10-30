ALAN STIVELL: LIBERTE TOUR SALLE HORIZON PYRÉNÉES Muret

ALAN STIVELL: LIBERTE TOUR

SALLE HORIZON PYRÉNÉES Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Début : 2026-05-07 20:00:00

2026-05-07

Véritable légende, Alan Stivell célèbre ses 60 ans de carrière en 2026 avec sa tournée LIBERTE !

Précurseur et pionnier, il a réussi à faire aimer sa musique dans le monde entier, marquant la vie de générations d’artistes et de publics.

Il a pu imposer sa liberté totale, comme son originalité, replongeant au plus profond des racines celtiques, les frottant aux sons planétaires, pour faire de sa musique et de son chant des expressions d’avant-garde.

Ses concerts restent des moments uniques, portés par une émotion irrésistible, une énergie intemporelle et une authenticité rare. .

SALLE HORIZON PYRÉNÉES Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

English :

A true legend, Alan Stivell celebrates 60 years of career in 2026 with his LIBERTE tour!

German :

Alan Stivell ist eine echte Legende und feiert 2026 sein 60-jähriges Bestehen mit seiner Tournee: LIBERTE !

Italiano :

Una vera leggenda, Alan Stivell festeggia 60 anni di carriera nel 2026 con il suo tour LIBERTE !

Espanol :

Una auténtica leyenda, Alan Stivell celebra 60 años de carrera en 2026 con su gira LIBERTE

