FESTIVAL DANSE ET SOLIDARITÉ 2026 THÉÂTRE MARC SEBBAH Muret

FESTIVAL DANSE ET SOLIDARITÉ 2026

THÉÂTRE MARC SEBBAH Place Léon Blum Muret Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 14 EUR

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-09

2026-05-08

Le Festival Danse et Solidarités fêtera son 10e anniversaire en 2026.

Ce festival propose un florilège de ce que l’agglomération Toulousaine peut offrir de meilleur en danse contemporaine, jazz ou classique, et toujours au bénéfice de l’association VIA SAHEL MURET, engagée depuis 30 ans auprès des populations sahéliennes.

A travers un mélange équilibré des différentes propositions artistiques, ce festival est devenu un des composants de la saison culturelle de la ville de Muret avec ses deux soirées culturelles, riches, plaisantes et réservant souvent de belles surprises. La qualité de sa programmation a rempli le théâtre municipal Marc Sebbah les deux soirées de l’édition 2025.

Ce festival repose sur les spectacles offerts par les écoles et les compagnies de danse de l’agglomération toulousaine, chaque année plus nombreuses à postuler pour y participer.

le Centre Chorégraphique James Carlés, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse, le Centre Chorégraphique LA SALLE, la Section Danse-Etude de l’INSA, la Compagnie Melting Potes, l’EMEA de Muret, la Section Danse du Lycée Pierre d’Aragon, la Compagnie Sarah Boy, la Compagnie Mouvantes, la Compagnie Manon Prapotnich, le Centre Chorégraphique Toulouse Danse Formation, le Centre Chorégraphique GuanYin. 7 .

THÉÂTRE MARC SEBBAH Place Léon Blum Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie vsmuret@gmail.com

The Festival Danse et Solidarités will celebrate its 10th anniversary in 2026.

