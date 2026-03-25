CAFÉ DE FLEUR– CIE PAUSE MUSICALE THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret

CAFÉ DE FLEUR– CIE PAUSE MUSICALE

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 11:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Avec Café de Fleur les deux musiciens nous accueillent dans leur univers fait d’humour et de poésie et nous offrent une proposition délicate, visuelle et rythmée.

Deux personnages complices, le son des guitares et des voix qui s’entremêlent, des jeux rythmiques, une caisse claire, 4 cubes pour jouer, imaginer, raconter la vie d’un café…

De 1 à 5 ans 30 min 8 .

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 www.theatredespreambules.com

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English :

With Café de Fleur, the two musicians welcome us into their world of humor and poetry, with a delicate, visual and rhythmic proposal.

L’événement CAFÉ DE FLEUR– CIE PAUSE MUSICALE Muret a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE