Alba Obert, Ghali Hadefi, Aurélien Robert, Django afternoon 38Riv Jazz Club Paris

Musiciens bien implantés sur la scène jazz et jazz manouche française, les trois comparses interpréteront des standards de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli ainsi que quelques chansons issues du Great American SongBook. Ce concert aura lieu en acoustique afin de laisser toute la place une musique sans artefact, tantôt virtuose, tantôt touchante par son lyrisme et sa sensibilité.

Dans le cadre du festival Jazz sur Seine 2026.

Line-up : Alba Obert : violon, voix ; Aurélien Robert : guitare ; Ghali Hadefi : contrebasse

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz manouche — Alba Obert, Ghali Hadefi et Aurélien Robert, trio de virtuoses, vous transportent dans l’univers enchanteur de Django Reinhardt et du Great American SongBook.

Le dimanche 11 octobre 2026

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 11 octobre 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 16€ à 19€

Tarif sur place : 19€ à 22€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-11T20:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-11T15:00:00+02:00_2026-10-11T16:00:00+02:00;2026-10-11T17:00:00+02:00_2026-10-11T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/alba-obert-ghali-hadefi-aurelien-robert-1 contact@38riv.com



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