ALBERTO SELLÉS SALLE NOUGARO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

ALBERTO SELLÉS

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 24.8 – 24.8 – EUR

24.8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-23 20:30:00

fin : 2027-04-23 21:30:00

Date(s) :

2027-04-23

Once. Ne se présente pas comme une structure fermée, mais comme un organisme vivant et en perpétuelle évolution. Pour Alberto Sellés, ce projet est une cartographie ouverte qui se redécouvre à chaque scène, fuyant la rigidité pour embrasser la vérité du présent.

Le spectacle reste vibrant et actuel parce qu’il se construit dans l’honnêteté du moment de vie que traverse l’artiste.

L’œuvre renonce aux programmes figés afin de permettre au contenu de vibrer au rythme de la maturité du processus créatif. C’est une proposition qui préfère la recherche à la certitude, où chaque mouvement et chaque silence répondent à une véritable nécessité expressive.

Dans Once, le flamenco n’est pas une pièce de musée, mais un dialogue sincère et organique entre l’interprète et son époque. Cette nature changeante garantit que chaque représentation soit un acte d’engagement authentique, unique et profondément fidèle à l’identité actuelle de ses créateurs. 24.8 .

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Once. It does not present itself as a closed structure, but as a living organism in constant evolution. For Alberto Sellés, this project is an open map that is rediscovered with each performance, eschewing rigidity to embrace the truth of the present.

L’événement ALBERTO SELLÉS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE