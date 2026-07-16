Alchimies photographiques, Musée d’art contemporain de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Alchimies photographiques 26 février – 18 juillet 2027 Musée d’art contemporain de Lyon Métropole de Lyon

Plein tarif : 9€

Tarif réduit : 6€ (jeunes de 18 à 25 ans révolus)

Gratuit pour les moins de 18 ans, les personnes en situation

de handicap, les personnes non imposables… Liste détaillée des bénéficiaires de la gratuité sur mac-lyon.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-26T11:00:00+01:00 – 2027-02-26T18:00:00+01:00

Fin : 2027-07-18T11:00:00+02:00 – 2027-07-18T18:00:00+02:00

Une exposition qui explore la photographie comme un médium hybride, à la croisée des arts, des sciences et des technologies. De l’Autochrome des frères Lumière aux images algorithmiques, elle retrace les mutations de l’image photographique à travers cinq chapitres mêlant œuvres historiques, archives et créations contemporaines. Cette exposition révèle une photographie en perpétuelle transformation, capable de dialoguer avec la peinture, la sculpture, le cinéma, l’installation ou le design graphique. Avec près de soixante artistes et une centaine d’œuvres entre expérimentation matérielle et technologies émergentes, Alchimies photographiques interroge notre rapport aux images et aux nouvelles formes du visible. Présentée sur près de 2 000 m2, elle offre un dialogue singulier entre différentes collections publiques et privées ainsi que plusieurs artistes invités pour l’occasion.

Musée d’art contemporain de Lyon Cité Internationale, 81 Quai Charles de Gaulle Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 72 69 17 17 http://mac-lyon.com https://www.instagram.com/maclyon_officiel/ En bus C1, C5, C23, arrêt Musée d’art contemporain

À vélo, stations Vélo’V à proximité du musée

En voiture : 45 mn offertes sur le parking P0

Covoiturage : encovoit-grandlyon.com

Une exposition qui explore la photographie comme un médium hybride, à la croisée des arts, des sciences et des technologies. De l’Autochrome aux images algorithmiques, elle retrace les mutations de…

Laure Winants, Time Capsule, spectrogramme 110×150, 2026. © Adagp, Paris, 2026