Alcina, Opéra de Lille, Lille

Informations pratiques

Alcina 6 – 17 octobre Opéra de Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T19:30:00+02:00 – 2026-10-06T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T18:00:00+02:00 – 2026-10-17T21:30:00+02:00

Sur son île enchantée, Alcina règne en souveraine du plaisir : elle ensorcelle les hommes, s’en lasse, puis les transforme en bêtes ou en rochers. C’est du moins ce qu’on raconte. Car lorsqu’un homme s’abandonne entièrement à une femme de pouvoir, il faut bien qu’il y ait de la magie quelque part…

Direction musicale : Emmanuelle Haïm

Mise en scène : Ewelina Marciniak

Plus d’infos

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229817731243>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/alcina/ »}]

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© Antoine Grenez