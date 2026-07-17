Alcina, Opéra de Lille, Lille
mardi 6 octobre 2026 · Opéra de Lille · Lille
Informations pratiques
Alcina 6 – 17 octobre Opéra de Lille Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T19:30:00+02:00 – 2026-10-06T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T18:00:00+02:00 – 2026-10-17T21:30:00+02:00
Sur son île enchantée, Alcina règne en souveraine du plaisir : elle ensorcelle les hommes, s’en lasse, puis les transforme en bêtes ou en rochers. C’est du moins ce qu’on raconte. Car lorsqu’un homme s’abandonne entièrement à une femme de pouvoir, il faut bien qu’il y ait de la magie quelque part…
Direction musicale : Emmanuelle Haïm
Mise en scène : Ewelina Marciniak
Plus d’infos
Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229817731243>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/alcina/ »}]
Opéra de Händel
© Antoine Grenez
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