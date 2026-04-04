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ALDEBERT ESPACE MAYENNE Laval

ALDEBERT ESPACE MAYENNE Laval

ALDEBERT ESPACE MAYENNE Laval samedi 27 mars 2027.

Lieu : ESPACE MAYENNE

Adresse : 2 RUE JOSEPHINE BAKER

Ville : 53000 Laval

Département : 53

Début : 2027-03-27

Fin : 2027-03-27

Heure de début : 15:00

ALDEBERT Début : 2027-03-27 à 15:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ESPACE MAYENNE 2 RUE JOSEPHINE BAKER 53000 Laval 53

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