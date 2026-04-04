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ALDEBERT ZENITH D’AMIENS Amiens

ALDEBERT ZENITH D’AMIENS Amiens

ALDEBERT ZENITH D’AMIENS Amiens vendredi 12 mars 2027.

Lieu : ZENITH D'AMIENS

Adresse : AVENUE DE L'HIPPODROME

Ville : 80000 Amiens

Département : 80

Début : 2027-03-12

Fin : 2027-03-12

Heure de début : 19:00

ALDEBERT Début : 2027-03-12 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH D’AMIENS AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80

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