Alela Diane à la Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris Paris

16 ans presque jour pour jour après avoir enchanté le public de Days Off en duo, la compositrice et chanteuse américaine Alela Diane revient en trio avec son folk sensible et enveloppant, dont l’étoile n’a jamais pâli depuis ses débuts en 2006. Laissant derrière elle la rudesse et la rocaille de The Pirates Gospel, premier album qui fut l’une des pierres de touche du renouveau folk des années 2000, la musicienne a choisi d’emprunter un chemin plus lumineux et doux, parsemé de mélodies souvent richement arrangées (guitare, piano, cordes, mandoline, harpe) et toujours merveilleusement portées par une voix au timbre cuivré et puissant. Enregistré en quelques jours avec une poignée de musiciens, dans son grenier et dans les conditions du live, Who’s Keeping Time? – son septième album, à paraître le 22 mai – en est l’expression la plus solaire, fenêtre ouverte sur sa vie, le deuil, les fêlures du passé et l’intensité du présent.

Première partie : Anaïs Rosso

Avec sa pop chaloupée et sophistiquée, Anaïs Rosso est l’une des nouvelles voix les plus prometteuses de la scène française.

Artiste autodidacte à l’impressionnante voix de ténor où affleure le blues, l’autrice et compositrice parisienne Anaïs Rosso a séduit toutes celles et ceux qui ont eu la chance de la croiser sur scène mais aussi les membres du jury du FAIR, dispositif de soutien au démarrage de carrière. Elle est l’une des 7 lauréates de la session #2 du programme Émergence 2024 – aux côtés d’une certaine Theodora… Avec la sortie d’un premier EP au printemps sous le prestigieux label No Format, mais aussi sa sélection au Chantier des Francofolies, 2026 sera l’année d’Anaïs Rosso et de sa pop teintée de blues, d’électronique et de hip-hop, riche d’identités multiples, d’histoires personnelles et d’inventions sonores pétillantes.

Grande voix d’un folk américain solaire et mélodieux, Alela Diane retrouve la scène à la faveur de son nouvel album.

Le dimanche 05 juillet 2026

de 20h00 à 23h00

payant

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

