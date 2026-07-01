Alela Diane, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Alela Diane Mardi 10 novembre, 20h00 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 34€ / Tarif réduit : 27€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T20:00:00+01:00 – 2026-11-10T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-10T20:00:00+01:00 – 2026-11-10T21:30:00+01:00

Chanson folk États‑Unis

Originaire de Portland, figure majeure d’un folk américain solaire et mélodieux, Alela Diane retrouve la scène à la faveur de la sortie d’un nouvel album Who’s Keeping Time ?

Ce septième opus est né d’un mélange d’intuitions et de coïncidences, traversé par un deuil collectif : la disparition d’une figure majeure de la scène folk locale, Michael Hurley. Onze titres, tour à tour apaisants ou bruts, où le timbre cuivré d’Alela Diane s’impose comme un instrument vibrant et bouleversant. Les textes, finement tissés, révèlent une artiste à la force singulière : celle d’affronter la douleur sans s’y perdre, une qualité qu’elle a affinée au fil de sa vie de compositrice.

La musicienne a choisi d’emprunter un chemin plus lumineux et doux, parsemé de mélodies souvent richement arrangées – guitare, piano, cordes, mandoline, harpe – merveilleusement portées, sur scène, par un trio complice.

Une indie folk américaine à la fois apaisée, moderne et puissante.

Un concert intime et diablement habité.

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 chanson voix du monde

Camille Bruya