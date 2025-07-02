Alerte blaireau dégâts Compiègne

Alerte blaireau dégâts Compiègne lundi 16 mars 2026.

Alerte blaireau dégâts

Place Briet d’Aubigny Compiègne Oise

Tarif : 14 – 14 – 19

14

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-16 2026-03-18 2026-03-19

Assis en cercle autour du comédien, nous suivons l’histoire de Gabin Alonso. Depuis sa chaîne Youtube Blaireau dégâts , le jeune Gabin lutte contre la destruction de sa forêt d’enfance. Un seul en scène poignant sur l’adolescence, sa place face à l’urgence climatique et le sentiment d’inaction des plus grands. Profondément touchant !

Devenir adulte. Se prendre la réalité du monde en pleine face. Défendre ce qui est le plus précieux la forêt de son enfance. Faire des vidéos sur Youtube pour dire la colère. Pour partager des convictions naissantes. Combattre le monde des adultes. Se construire une pensée. Se créer une communauté. Informer autrement. Réveiller les consciences. Crier la vérité. Sa vérité.

Gabin nous raconte la bataille menée avec sa soeur Cléo, influenceuse mode, contre la destruction de la forêt de leur enfance. En 50 minutes, le comédien balaie des notions très actuelles à travers un texte acéré. Il en ressort de nombreux sentiments mêlés de colère et d’impuissance, des questionnements, d’un besoin d’être entendu.

Par le biais d’un dispositif scénographique circulaire, nous sommes placés au plus près de ce jeune homme et de ses émotions. Ici pas d’artifice, pas d’effet de théâtre, pas de noir le spectacle se joue en lumière naturelle, dans un environnement brut. Un univers visuel fort, rendant le discours d’autant plus impactant.

Un instant éclairant et édifiant, une oeuvre nécessaire, porteuse d’espoir et de combativité. Un spectacle qui nous touche en plein coeur et amène au dialogue.

Dès 13 ans 14 .

Place Briet d’Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76 billetterie@theatresdecompiegne.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Alerte blaireau dégâts Compiègne a été mis à jour le 2025-07-02 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme