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ALERT’O JAZZ Ispagnac

dimanche 9 août 2026 · Ispagnac

ALERT’O JAZZ Ispagnac

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Ville
48320 Ispagnac
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Ispagnac

ALERT’O JAZZ

Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Alert’O Jazz est un trio de swing manouche (violon, deux guitares). Ses musiciens revisitent le répertoire traditionnel mais aussi accents tziganes, envolées vers la bossa, couleurs classiques et créations.
Alert’ O Jazz est un trio de swing manouche (violon, deux guitares).
Ses musiciens revisitent le répertoire traditionnel mais aussi accents tziganes, envolées vers la bossa, couleurs classiques et créations.
Et toujours l’énergie, l’envie de jouer, la bonne humeur et le contact avec le public qui fait revenir le groupe chaque fois qu’il s’est produit quelque part !   .

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 38 05 05 35 

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English :

Alert’O Jazz is a gypsy swing trio (violin, two guitars). The musicians reinterpret the traditional repertoire, but also incorporate Gypsy influences, bossa nova-inspired passages, classical elements, and original compositions.

L’événement ALERT’O JAZZ Ispagnac a été mis à jour le 2026-07-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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