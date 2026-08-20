Alex Cameron, L’Aéronef, Lille
jeudi 8 octobre 2026 · L'Aéronef · Lille
Informations pratiques
Alex Cameron Jeudi 8 octobre, 20h00 L’Aéronef Nord
21 Euros / 14 Euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T23:00:00+02:00
Quoi de neuf Al ? Toujours à l’œuvre, n’est-ce pas ? Observateur du monde, le crooner des temps modernes Alex Cameron met en musique pour les pulvériser les grains de sable (ou rocailles) qui foutent nos vies en l’air. Il croque ses contemporains à travers des miniatures de haute précision, des scénar’ ciselés : ça chaloupe, la voix est belle, l’écriture à la poésie libre. Avis aux amateur·ices de chansons puissantes et de décalage(s).
L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Retour d’Alex Cameron : luminosité pop/rock et couleurs synth-rock 80’s au programme.
D.R
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