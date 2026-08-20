UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lille

Alex Cameron, L’Aéronef, Lille

jeudi 8 octobre 2026 · L'Aéronef · Lille

Alex Cameron, L’Aéronef, Lille

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Lieu
L'Aéronef
Adresse
Av. Willy Brandt 59777 Euralille
Ville
59777 Lille
Département
Nord
Tarif
21 Euros / 14 Euros

Alex Cameron Jeudi 8 octobre, 20h00 L’Aéronef Nord

21 Euros / 14 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T23:00:00+02:00

Quoi de neuf Al ? Toujours à l’œuvre, n’est-ce pas ? Observateur du monde, le crooner des temps modernes Alex Cameron met en musique pour les pulvériser les grains de sable (ou rocailles) qui foutent nos vies en l’air. Il croque ses contemporains à travers des miniatures de haute précision, des scénar’ ciselés : ça chaloupe, la voix est belle, l’écriture à la poésie libre. Avis aux amateur·ices de chansons puissantes et de décalage(s).

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Retour d’Alex Cameron : luminosité pop/rock et couleurs synth-rock 80’s au programme.

D.R

À voir aussi à Lille (Nord)