Alex Cameron Makeda Marseille Le Makeda Marseille 5e Arrondissement
Alex Cameron Makeda Marseille Le Makeda Marseille 5e Arrondissement lundi 19 octobre 2026.
Marseille 5e Arrondissement
Alex Cameron Makeda Marseille
Lundi 19 octobre 2026 de 20h à 22h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – – 24.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 20:00:00
fin : 2026-10-19 22:30:00
Date(s) :
2026-10-19
Alex Cameron en concert au Makeda en octobre !
Alex Cameron revient avec Late to Set, un cinquième album aussi mordant que mélancolique, où l’humour noir côtoie les vérités les plus inconfortables de notre époque. Entre storytelling cinématographique, personnages cabossés et observations acérées sur le monde moderne, l’Australien livre un concert aussi fascinant que imprévisible, porté par des chansons qui oscillent entre satire, émotion brute et élégance pop. .
Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Alex Cameron in concert at Makeda this October!
L’événement Alex Cameron Makeda Marseille Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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