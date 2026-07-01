Alex Lutz – Sexe, grog et rocking-chair, Le Pin Galant, Mérignac
mardi 18 mai 2027 · Le Pin Galant · Mérignac
Informations pratiques
Alex Lutz – Sexe, grog et rocking-chair Mardi 18 mai 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde
Privilège : 37€ ; Cat. 1 : 43€ / 40€ ; Cat. 2 : 40€ / 37€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-18T20:30:00+02:00 – 2027-05-18T22:30:00+02:00
Fin : 2027-05-18T20:30:00+02:00 – 2027-05-18T22:30:00+02:00
Après le succès de ses deux précédents spectacles récompensés aux Molières de l’Humour 2016 et 2020, Alex Lutz remonte sur scène plus rock que jamais (ou pas) pour « Sexe, grog et rocking-chair » !
« On galope, on se débrouille, on flashcode, on motdepasse, on upload, on wifise, on se dit “mais j’ai clické”, on est plouc, on plug, on binge-watch, on cloud, on protège ses données, on a zappé ta mère, on data-centre, on se recentre, on inspire depuis le ventre, on switch, on mute, on reboot, on marche en forêt, on influe, on transfère, on libère, on aime la terre, on est off, on machine-learne, on est suivi, on se retourne peu, on se bienveillance, on résilience, on bugdixe, on roule au pas, on se détoxe, on est une belle âme, on partage, on pleure son chat, on retrouve son corps, on est soi-même, on s’dit tu, chais plus, on pronote, on a repris le piano, on revit, on galope encore. On rock’n’roll, ce qu’il en reste… On rigole ! » ALEX LUTZ
Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/218/le_pin_galant/alex_lutz »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.
Après le succès de ses deux précédents spectacles récompensés aux Molières de l’Humour 2016 et 2020, Alex Lutz remonte sur scène plus rock que jamais (ou pas) pour « Sexe, grog et rocking-chair » ! humour standup
Louis JOSSE
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