Alexander Melnikov Salle Molière Lyon 5e Arrondissement
Alexander Melnikov Salle Molière Lyon 5e Arrondissement mardi 2 juin 2026.
Lyon 5e Arrondissement
Alexander Melnikov
Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône
Tarif : 17.5 – 17.5 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 20:00:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Alexander Melnikov revient avec un nouveau projet, des facéties de Rossini à la transcription de Liszt qui fait sonner le piano comme un grand orchestre symphonique.
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Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95
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English :
Alexander Melnikov returns with a new project, from Rossini’s facetiousness to a Liszt transcription that makes the piano sound like a large symphony orchestra.
L’événement Alexander Melnikov Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-16 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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