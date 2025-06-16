Alexander Melnikov Salle Molière Lyon 5e Arrondissement

Lyon 5e Arrondissement

Alexander Melnikov

Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 17.5 – 17.5 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 20:00:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Alexander Melnikov revient avec un nouveau projet, des facéties de Rossini à la transcription de Liszt qui fait sonner le piano comme un grand orchestre symphonique.

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Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

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English :

Alexander Melnikov returns with a new project, from Rossini’s facetiousness to a Liszt transcription that makes the piano sound like a large symphony orchestra.

L’événement Alexander Melnikov Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-16 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme