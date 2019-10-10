Strohl Chausson Salle Molière Lyon 5e Arrondissement

Lyon 5e Arrondissement

Strohl Chausson

Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:00:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Avec leurs quatuors respectifs, Rita Strohl et Ernest Chausson témoignent de la vitalité de la musique de chambre française dans les deux dernières décennies du XIXe siècle.

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Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

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English :

With their respective quartets, Rita Strohl and Ernest Chausson bear witness to the vitality of French chamber music in the last two decades of the 19th century.

L’événement Strohl Chausson Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme