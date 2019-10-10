Strohl Chausson Salle Molière Lyon 5e Arrondissement
Strohl Chausson Salle Molière Lyon 5e Arrondissement mardi 26 mai 2026.
Lyon 5e Arrondissement
Strohl Chausson
Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône
Tarif : 10 – 10 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 20:00:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Avec leurs quatuors respectifs, Rita Strohl et Ernest Chausson témoignent de la vitalité de la musique de chambre française dans les deux dernières décennies du XIXe siècle.
.
Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With their respective quartets, Rita Strohl and Ernest Chausson bear witness to the vitality of French chamber music in the last two decades of the 19th century.
L’événement Strohl Chausson Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
À voir aussi à Lyon 5e Arrondissement (Rhône)
- Mozart(s) Salle Molière Lyon 5e Arrondissement 22 avril 2026
- Au son du hautbois Salle Molière Lyon 5e Arrondissement 20 mai 2026
- Les Nuits de Fourvière Lugdunum Théâtres Romains de Fourvière Lyon 5e Arrondissement 28 mai 2026
- Alexander Melnikov Salle Molière Lyon 5e Arrondissement 3 juin 2026
- Sur les ailes du chant Salle Molière Lyon 5e Arrondissement 10 juin 2026