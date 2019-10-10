Sur les ailes du chant Salle Molière Lyon 5e Arrondissement
Sur les ailes du chant Salle Molière Lyon 5e Arrondissement mardi 9 juin 2026.
Lyon 5e Arrondissement
Sur les ailes du chant
Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône
Tarif : 10 – 10 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 20:00:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
L’âme de Shakespeare et de la littérature romantique souffle sur ce programme où la voix et le chant ne sont jamais loin. Le plus célèbre des trios de Beethoven donne la réplique à celui de l’écrivain E.T.A. Hoffmann autour de trois lieder de Mendelssohn.
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Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95
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English :
The soul of Shakespeare and Romantic literature blows through this program, where voice and song are never far away. Beethoven?s most famous trio joins forces with that of the writer E.T.A. Hoffmann around three Mendelssohn lieder.
L’événement Sur les ailes du chant Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-27 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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