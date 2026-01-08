Les Nuits de Fourvière Lugdunum Théâtres Romains de Fourvière Lyon 5e Arrondissement

Les Nuits de Fourvière

Lugdunum Théâtres Romains de Fourvière 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Début : 2026-05-28

fin : 2026-07-25

2026-05-28

Théâtre, musique, danse, opéra, cirque… Les Nuits de Fourvière sont dévolues aux arts de la scène et s’attachent, depuis 1946, à faire coexister les disciplines.

Lugdunum Théâtres Romains de Fourvière 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes contact@nuitsdefourviere.fr

English : The Fourvière Nights

Theatre, music, dance, opera, circus… Les Nuits de Fourvière is devoted to the performing arts, and since 1946 has been committed to ensuring that different disciplines coexist.

