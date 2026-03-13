Circa Revoir les étoiles Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement

Circa Revoir les étoiles

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 20 – 20 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 21:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-28

Fidèles aux Nuits de Fourvière, les acrobates de la compagnie australienne Circa ouvrent cette édition anniversaire en majesté, avec leur création la plus ambitieuse à ce jour.

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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English :

A regular feature of the Nuits de Fourvière, the acrobats of the Australian company Circa open this anniversary edition in style, with their most ambitious production to date.

L’événement Circa Revoir les étoiles Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme